Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po seniorce - Aktualita
Žena byla dnes 12. července nalezena.
Děkujeme médiím a veřejnosti za pomoc při pátrání po čtyřiasedmdesátileté seniorce. Ženu dnes nalezl náhodný svědek, který uslyšel volání o pomoc poblíž vodního toku Rokytka. Na volání okamžitě zaregoval a následně pohřešovanou nalezl v říčce, kam náhodně chvíli před tím upadla. Žena byla na místě předána záchranářům a naštěstí neutrpěla žádné vážné poranění, které by ohrožovalo její život.
V souvislosti s vypátráním ženy, prosíme média o stažení její fotografie. Děkujeme
mjr. Eva Kropáčová
12.7.2026
Včera 8. července ve večerních hodinách oznámila příbuzná čtyřiasedmdesátileté ženy, že se nevrátila do trvalého bydliště v Praze 9. Žena trpí nemocí způsobující špatnou orientaci v čase a prostoru. Kriminalisté na základě šetření zjistili, že údajně měla odejít na úřad, nicméně se zřejmě jednalo o mylně vytvořenou myšlenku v důsledku její nemoci.
Policisté do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se mohla nacházet, nicméně se ji do současné chvíle nepodařilo vypátrat. Vzhledem k tomu, že byla seniorka již v minulosti pohřešována a následně nalezena mimo území hlavního města, není vyloučeno, že odjela autobusem nebo vlakem do jiného kraje.
Pohřešovaná by měla mít na sobě dlouhou béžovou sukni, šedé sako a bílé boty. V souvislosti s pátráním po pohřešované prosíme veřejnost a média o pomoc při jejím nalezení. Jakékoliv informace o pohybu či místě kde se žena nachází, prosí oznamte na linku 158. Děkujeme
mjr. Eva Kropáčová
9.7.2026