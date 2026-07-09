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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po seniorce

Policisté pátrají po pohřešované ženě, která odešla včera v průběhu odpoledne ze svého bydliště a už se nevrátila. 

Včera 8. července ve večerních hodinách oznámila příbuzná čtyřiasedmdesátileté ženy, že se nevrátila do trvalého bydliště v Praze 9.  Žena trpí nemocí způsobující špatnou orientaci v čase a prostoru. Kriminalisté na základě šetření zjistili, že údajně měla odejít na úřad, nicméně se zřejmě jednalo o mylně vytvořenou myšlenku v důsledku její nemoci.

Policisté do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se mohla nacházet, nicméně se ji do současné chvíle nepodařilo vypátrat. Vzhledem k tomu, že byla seniorka již v minulosti pohřešována a následně nalezena mimo území hlavního města, není vyloučeno, že odjela autobusem nebo vlakem do jiného kraje.

Pohřešovaná by měla mít na sobě dlouhou béžovou sukni, šedé sako a bílé boty. V souvislosti s pátráním po pohřešované prosíme veřejnost a média o pomoc při jejím nalezení. Jakékoliv informace o pohybu či místě kde se žena nachází, prosí oznamte na linku 158. Děkujeme
 

mjr. Eva Kropáčová
9.7.2026

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