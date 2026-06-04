Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po řidiči a svědcích
Dopravní policisté pátrají po vozidle s řidičem, který byl účastníkem dopravní nehody, při které byl zraněn mladý chlapec.
K dopravní nehodě došlo 28. května, po druhé hodině odpolední, v ulici Na Hlavní v Praze 8. Jedenáctiletý chlapec tam jel v neonově žluté přilbě na své elektrokoloběžce a do cesty mu vjel černý automobil, který vyjížděl z areálu hotelu a restaurace. V důsledku toho došlo k dopravní nehodě, při které byl chlapec zraněn a utrpěl zlomeninu zápěstí. Řidič vozidla ani nezastavil a pokračoval v jízdě dál.
Dopravní policisté v této souvislosti šetří přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody, pátrají po řidiči černého vozidla a také po případných svědcích. Prosíme všechny, kteří touto dobou v místě projížděli a mají ve svých vozidlech palubní kamery, nebo mají jakékoliv užitečné informace, aby se ozvali na linku 158. Stejně tak vyzýváme řidiče černého vozidla, který byl účastníkem nehody, aby se přihlásil na policii.
por. Richard Hrdina
4. června 2026