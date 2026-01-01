Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po pohřešovaném muži z Děčína

Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži z Děčína 

Děčínští policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po 27letém muži z Děčína, po kterém je vyhlášeno celostátní pátrání. Na policii se obrátila rodina pohřešovaného s obavou o jeho zdraví a život. Muž byl naposledy viděn dnes v ranních hodinách, od té doby se neozval a nepodal o sobě žádnou zprávu. Znepokojivé je také to, že doma ponechal veškeré osobní doklady i mobilní telefon. Navíc zanechal vzkaz, jehož obsah v rodině vyvolal vážné obavy o jeho život. Kriminalisté a policisté prověřují veškeré dostupné poznatky a možné lokality, kde by se pohřešovaný mohl nacházet, a současně žádají veřejnost o spolupráci.

Pokud jste pohřešovaného muže viděli, máte informace o jeho pohybu nebo pobytu, případně jste si všimli čehokoli, co by mohlo vést k jeho nalezení, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo volejte na bezplatnou linku 158.

Více informací k pohřešovanému naleznete v přiloženém odkazu. V případě, že již tento odkaz není aktivní, pohřešovaný muž byl vypátrán.
Pátrání po osobách - Policie České republiky

Ústí nad Labem 7. ledna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

