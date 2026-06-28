Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátrání po pohřešovaném muži
Je obava o jeho život.
Policisté pátrají po pohřešovaném muži, který odešel v pátek v ranních hodinách z ubytovny v ulici Karlovarská v Chomutově. Vzhledem k jeho psychickému stavu, je obava o jeho život. Na ubytovně nechal své osobní věci včetně mobilního telefonu. Na sobě měl zelené triko, černé kraťasy s bílým pruhem a černé pantofle. Dosavadní pátrací akce nevedly k jeho nalezení. V případě, že máte k výskytu muže jakékoliv informace, zavolejte na linku 158.
28. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí