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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po pohřešovaném muži

Je obava o jeho život. 

Policisté pátrají po pohřešovaném muži, který odešel v pátek v ranních hodinách z ubytovny v ulici Karlovarská v Chomutově. Vzhledem k jeho psychickému stavu, je obava o jeho život. Na ubytovně nechal své osobní věci včetně mobilního telefonu. Na sobě měl zelené triko, černé kraťasy s bílým pruhem a černé pantofle. Dosavadní pátrací akce nevedly k jeho nalezení. V případě, že máte k výskytu muže jakékoliv informace, zavolejte na linku 158.

28. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

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