Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Pátrání po pohřešovaném muži
Policisté žádají veřejnost o spolupráci.
Havlíčkobrodští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešovaném čtyřiačtyřicetiletém muži.
Muž je pacientem psychiatrické nemocnice na ulici Rozkošská v Havlíčkově Brodě, kam se v pátek 13. června nevrátil z povolené vycházky. Muž o sobě nepodal do současné doby žádnou zprávu a není kontaktní. Muž má trvalé bydliště v České Třebové.
Policisté začali po přijatém oznámení po muži pátrat. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat, kontaktovali jeho rodinu, ale vypátrat se ho nepodařilo.
Čtyřiačtyřicetiletý muž má psychické problémy, měl by užívat léky, které nemusí mít u sebe. Pohřešovaný působí neupraveným dojmem, je vysoký kolem 200 centimetrů, střední postavy. Má řidší tmavé vlasy, obvykle stažené do drdolu a prošedivělý knír s bradkou. Na pravé ruce mu chybí jeden článek ukazováčku a prsteníčku, na levé ruce jeden článek prsteníčku.
Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaný muž mohl nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.
Bližší informace k pohřešovanému muži naleznete na níže uvedeném odkazu. V případě, že je odkaz neaktivní, byla pohřešovaná osoba vypátrána.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22210613251616
por. ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
14. listopadu 2025