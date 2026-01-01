Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po pohřešovaném muži

Policisté žádají média a veřejnost o spolupráci při pátrání. 

Policisté obvodního oddělení Tábor pátrají po pohřešovaném muži. Doposud provedené kroky a úkony k jeho nalezení jsou negativní. Informace k pohřešovanému (osobní data + foto) naleznete na internetovém odkazu:

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14170220260208

 (ve chvíli, kdy pod internetovým odkazem nenaleznete informace o hledané osobě, je pátrání odvoláno)

Jakékoli informace o výskytu či pohybu pohřešovaného muže sdělte prosím na telefonním čísle 974 238 700  či 974 238 336 nebo cestou policejní linky číslo 158. Informace můžete případně předat i na kterékoli policejní služebně.

Policisté předem děkují médiím a veřejnosti za spolupráci.  

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  20. února 2026    

