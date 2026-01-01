Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání po pohřešovaném muži
Policisté žádají média a veřejnost o spolupráci při pátrání.
Policisté obvodního oddělení Tábor pátrají po pohřešovaném muži. Doposud provedené kroky a úkony k jeho nalezení jsou negativní. Informace k pohřešovanému (osobní data + foto) naleznete na internetovém odkazu:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14170220260208
(ve chvíli, kdy pod internetovým odkazem nenaleznete informace o hledané osobě, je pátrání odvoláno)
Jakékoli informace o výskytu či pohybu pohřešovaného muže sdělte prosím na telefonním čísle 974 238 700 či 974 238 336 nebo cestou policejní linky číslo 158. Informace můžete případně předat i na kterékoli policejní služebně.
Policisté předem děkují médiím a veřejnosti za spolupráci.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 20. února 2026