Pátrání po pohřešovaném muži
Policisté žádají veřejnost o spolupráci.
Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešovaném čtyřiatřicetiletém muži.
Dnes, 17. března, po poledni přijali policisté oznámení o pohřešovaném muži, o kterého mají obavu jeho blízcí, kdy z komunikace vyplynulo, že by si mohl chtít ublížit.
Policisté po muži intenzivně pátrají. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat. Policisté prověřili vlakové a autobusové spoje. Na základě dosavadního šetření se podařilo zjistit, že muž by se mohl pohybovat na rozmezí Kraje Vysočina a Pardubického kraje.
Pohřešovaný muž je vysoký přibližně 170 centimetrů, hubené postavy. Má krátké tmavé vlasy a tmavé strniště. Na sobě by mohl mít tmavé kalhoty, černou mikinu s červeným nápisem AMSTAF a obrázkem psa. Na hlavě kšiltovou čepici a u sebe batoh.
Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaný muž mohl nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.
Níže je odkaz s bližšími informacemi po pohřešovaném muži. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14590317261616
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
17. března 2026