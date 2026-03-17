Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Pátrání po pohřešovaném muži

Policisté žádají veřejnost o spolupráci. 

Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešovaném čtyřiatřicetiletém muži.

Dnes, 17. března, po poledni přijali policisté oznámení o pohřešovaném muži, o kterého mají obavu jeho blízcí, kdy z komunikace vyplynulo, že by si mohl chtít ublížit.

Policisté po muži intenzivně pátrají. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat. Policisté prověřili vlakové a autobusové spoje. Na základě dosavadního šetření se podařilo zjistit, že muž by se mohl pohybovat na rozmezí Kraje Vysočina a Pardubického kraje.

Pohřešovaný muž je vysoký přibližně 170 centimetrů, hubené postavy. Má krátké tmavé vlasy a tmavé strniště. Na sobě by mohl mít tmavé kalhoty, černou mikinu s červeným nápisem AMSTAF a obrázkem psa. Na hlavě kšiltovou čepici a u sebe batoh.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaný muž mohl nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Níže je odkaz s bližšími informacemi po pohřešovaném muži. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14590317261616

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
17. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 