Pátrání po pohřešovaném muži
AKTUALIZACE - Pohřešovaný byl vypátrán!
27. 2. 2026
AKTUALIZACE -
Díky rychlé reakci veřejnosti byl pohřešovaný muž vypátrán necelou hodinu od vyhlášení pátrání.
Děkujeme médiím i všem občanům za spolupráci, sdílení informací a pomoc při pátrací relaci.
Velmi si vážíme ochoty a všímavosti všech, kteří se do pátrání zapojili.
Pátráme po pohřešovaném muži z Roudnicka, který byl naposledy spatřen ve čtvrtek 26. února 2026 okolo 11 hodiny v obci Horní Beřkovice, kdy se nevrátil z povolené vycházky po areálu nemocnice. Jeho psychický stav je velmi vážný, může být nebezpečný svému okolí. Dosud se nemocnice nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu.
Více informací naleznete v odkazu (pokud je odkaz nefunkční, byl pohřešovaný vypátrán).
Pátrání po osobách - Policie České republiky
V případě, že pohřešovaného spatříte, nesnažte se ho zadržet a neprodleně volejte na linku 158. Za poskytnutou pomoc děkujeme.
26. února 2026
