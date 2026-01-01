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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrání po pohřešovaném muži

Pátrání po pohřešovaném muži mělo šťastný konec. 

V pondělí 27. července 2026 krátce po šestnácté hodině přijali policisté oznámení o pohřešování šestasedmdesátiletého muže, který kolem sedmé hodiny ranní odjel na své čtyřkolce do okolí obce Sazovice na Zlínsku a do odpoledních hodin se nevrátil domů. Vzhledem k tomu, že o sobě nepodal žádnou zprávu a rodině se jej nedařilo kontaktovat, byla zahájena pátrací akce.
Do pátrání se zapojily desítky policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje spolu s kolegy z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na čtyřkolkách. Společně prověřovali terén i lokality, kam senior pravidelně jezdíval.

Pomoc při pátrání nabídl také pan Karel Vajdík, který místní oblast dobře zná. Na své čtyřkolce vyrazil do terénu a přibližně po čtvrt hodině pohřešovaného muže nalezl na louce mimo komunikaci.
Senior havaroval a po nehodě zůstal zaklíněný pod převrácenou čtyřkolkou. Vlastními silami se nedokázal vyprostit. Po nalezení byl při vědomí a komunikoval. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která jej převezla k dalšímu vyšetření a ošetření do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Poděkování patří všem, kteří se do pátrací akce zapojili, zejména panu Karlu Vajdíkovi za jeho ochotu a pomoc při hledání pohřešovaného muže.

28. července 2026, mjr. Šárka Trnková

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