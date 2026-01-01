Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátrání po pohřešovaném muži
AKTUALIZACE - Pohřešovaný byl vypátrán .
AKTUALIZACE :
Díky rychlé reakci veřejnosti byl dnes pohřešovaný muž v pořádku vypátrán ve Středočeském kraji. Děkujeme médiím i všem občanům za spolupráci, sdílení informací a pomoc při pátrací relaci. Velmi si vážíme ochoty a všímavosti všech, kteří se do pátrání zapojili.
Děčín 27. března 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži, který dne 22. března 2026 okolo 07:00 hodin odešel z místa svého pobytu v Děčíně na nákup do hypermarketu Albert v Děčíně-Podmoklech. Do současné doby se však domů nevrátil ani o sobě nepodal žádnou zprávu svým blízkým.
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že pohřešovaný byl naposledy spatřen dne 24. března 2026 v Ústí nad Labem. Muž se v minulosti pohyboval po celém území České republiky. Přes veškerá dosud přijatá opatření se jej policistům nepodařilo vypátrat.
Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, osoba byla již vypátrána):
V případě, že pohřešovaného muže uvidíte nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte policii na lince tísňového volání 158. Případně se můžete obrátit na jakoukoliv nejbližší policejní služebnu.
