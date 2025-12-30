Policie České republiky  

Pátrání po pohřešovaném muži

Policisté žádají média a veřejnost o spolupráci při pátrání. 

Policisté pátrají po pohřešovaném muži. Doposud provedené kroky a úkony k jeho nalezení jsou negativní. Informace k pohřešovanému (osobní data + foto) naleznete na internetovém odkazu:

Pátrání po osobách - Policie České republiky
(ve chvíli, kdy pod internetovým odkazem nenaleznete informace o hledané osobě, je pátrání odvoláno)

Jakékoli informace o výskytu či pohybu pohřešovaného muže sdělte prosím cestou policejní linky číslo 158. Informace můžete případně předat i na kterékoli policejní služebně.

Policisté předem děkují médiím a veřejnosti za spolupráci. 

 

por. Mgr. Jaromíra Nováková
30. prosince 2025

