Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání po pohřešovaném muži
Policisté žádají média a veřejnost o spolupráci při pátrání.
Policisté pátrají po pohřešovaném muži. Doposud provedené kroky a úkony k jeho nalezení jsou negativní. Informace k pohřešovanému (osobní data + foto) naleznete na internetovém odkazu:
Pátrání po osobách - Policie České republiky
(ve chvíli, kdy pod internetovým odkazem nenaleznete informace o hledané osobě, je pátrání odvoláno)
Jakékoli informace o výskytu či pohybu pohřešovaného muže sdělte prosím cestou policejní linky číslo 158. Informace můžete případně předat i na kterékoli policejní služebně.
Policisté předem děkují médiím a veřejnosti za spolupráci.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
30. prosince 2025