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Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Pátrání po pohřešovaném chlapci

Třináctiletý chlapec odešel z domu v obci Krnčice na Třebíčsku. 

Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešovaném třináctiletém chlapci.

Pohřešovaný chlapec byl naposledy viděn dnes, v pátek 17. července, v ranních hodinách v Krnčicích, kde aktuálně bydlí. Z domu odešel, následně o sobě nepodal žádnou zprávu a do současné doby se nevrátil. Chlapec u sebe nemá mobilní telefon. Mohl by mít na sobě oblečené tmavé kraťasy a zelené tričko. U sebe by mohl mít černý batoh. Z domu pravděpodobně odjel na jízdním kole červené barvy. Pohřešovaný chlapec má osobní vazby na Brno.

Po přijetí oznámení začali policisté po pohřešovaném chlapci okamžitě pátrat. Hledali ho v obci a v jejím širokém okolí, prověřili autobusová a vlaková spojení. Vyhlásili po chlapci celostátní pátrání. Policisté pátrali v rámci příbuzných, blízkých a kamarádů chlapce, dále na místech, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat. Chlapce hledali také v lokalitách, ke kterým má nebo v minulosti měl vazbu. Do současné doby se ho nalézt nepodařilo, pátrání nadále pokračuje.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaný chlapec mohl nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Bližší informace k pohřešovanému chlapci naleznete na níže uvedeném odkaze. V případě, že je odkaz neativní, byla osoba vypátrána.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12540717261610

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
17. července 2026

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