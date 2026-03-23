Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po pohřešovaném - aktualizace
Policisté hledají muže, který byl naposledy viděn dnes v ranních hodinách u ZŠ v Praze, kam doprovodil syna do školy a od té doby ho už nikdo neviděl. Pokud víte, kde se nachází kontaktujte prosím linku 158.
Aktualizace: Pohřešovaný se dnes v průběhu večera vrátil zpět do místa svého bydliště a je v pořádku. Děkujeme všem, kteří relaci věnovali pozornost.
por. Mgr. Jan Rybanský
23. březen 2026
Dosud bezvýsledně pátrají pražští policisté po pohřešovaném muž, který byl viděn naposledy dnes kolem půl osmé ráno u základní školy v Praze 4, kam odvedl syna s tím, že si ho odpoledne i vyzvedne. Bohužel se tak již nestalo. Pohřešovaný měl podle zjištění kriminalistů v poslední době psychické problémy v rámci osobního života a rodina má o něj strach. Naposledy byl kontaktní v dopoledních hodinách, od té doby je jeho mobilní telefon nedostupný. V minulosti pohřešován nikdy nebyl.
Muž má střední, 176 cm vysokou postavu, krátké černé vlasy a modré oči. Naposledy byl oblečen do černé bundy, modrých tepláků a černých bot. Na ruce má tetování Panny Marie a růžence.
Kriminalisté dnes prohledali prakticky všechna místa, kde by se mohl zdržovat, bohužel s negativním výsledkem. Proto se touto cestou obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud jste muže viděli nebo víte, kde se nachází, prosím kontaktujte linku 158. Děkujeme.
por. Mgr. Jan Rybanský
23. března 2026