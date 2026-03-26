Pátrání po pohřešované ženě
Ženu pohřešuje její rodina.
Od noci probíhá pátrací akce po padesátileté ženě z Předních Zborovic na Strakonicku. Její pohřešování oznámila rodina policii ve 23 hodin včerejšího dne s tím, že žena odešla ve středu 25. března 2026 v době mezi 12 až 15 hodinou a dosud se nevrátila domů. Rodina má o její život vážné obavy, neboť podle jejich slov nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho nenavštěvovala.
Policisté po ženě pátrali již během noci, a to i za využití policejního vrtulníku. Dnes ráno pátrací akce pokračuje a zapojily se do ní desítky policistů a hasičů HZS Strakonice i jednotek sborů dobrovolných hasičů z okolí.
(ve chvíli, kdy pod odkazem nebudou o osobě zveřejněny žádné informace, osoba byla nalezena a pátrání bylo odvoláno)
Popis oblečení, které měla pohřešovaná žena na sobě v době odchodu, není policistům známý.
Jakékoli informace o pohybu či výskytu pohřešované ženy sdělte na tísňovou linku 158.
Foto a video z přípravy pátrací akce níže.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
26. března 2026