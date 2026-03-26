Pátrání po pohřešované ženě

Ženu pohřešuje její rodina. 

Od noci probíhá pátrací akce po padesátileté ženě z Předních Zborovic na Strakonicku. Její pohřešování oznámila rodina policii ve 23 hodin včerejšího dne s tím, že žena odešla ve středu 25. března 2026 v době mezi 12 až 15 hodinou a dosud se nevrátila domů.  Rodina má o její život vážné obavy, neboť podle jejich slov nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho nenavštěvovala.

Policisté po ženě pátrali již během noci, a to i za využití policejního vrtulníku. Dnes ráno pátrací akce pokračuje a zapojily se do ní desítky policistů a hasičů HZS Strakonice i jednotek sborů dobrovolných hasičů z okolí.

(ve chvíli, kdy pod odkazem nebudou o osobě zveřejněny žádné informace, osoba byla nalezena a pátrání bylo odvoláno)

Popis oblečení, které měla pohřešovaná žena na sobě v době odchodu, není policistům známý.

Jakékoli informace o pohybu či výskytu pohřešované ženy sdělte na tísňovou linku 158.

Foto a video z přípravy pátrací akce níže.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
26. března 2026

