Pátrání po pohřešované dívce

Jihlavští policisté žádají veřejnost o spolupráci.

Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované třináctileté dívce.

Dívka odešla ve středu 2. července v odpoledních hodinách z Hybrálce, kde pobývala u své matky. Zpátky nepřišla a ani se nevrátila do zařízení pro mládež v Počátkách, kde má být umístěna. Do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Blízcí se následně obrátili s žádostí o pomoc na policii.

Policisté začali po přijetí oznámení po pohřešované dívce pátrat a vyhlásili po ní celostátní pátrání. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet nebo pohybovat, dále kontaktovali její kamarády a známé. Šetřením policisté zjistili, že dívka pravděpodobně pobývala u kamarádky na Přerovsku, odkud měla odjet do Olomouce, ale není vyloučeno, že se může nacházet kdekoliv v republice. Vypátrat pohřešovanou dívku se do současné doby nepodařilo.

Dívka je vysoká kolem 160 centimetrů, štíhlé postavy. Má dlouhé hnědé vlasy. Na sobě by mohla mít oblečené děrované rifle, hnědé krátké tílko a černé pantofle. V uších nosí kruhové náušnice.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaná dívka mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Níže je odkaz s podrobnějšími informacemi k pohřešované dívce. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.

por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí

4. července 2025

