Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po pohřešované - Aktualizace
Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání po pohřešované. Dvanáctiletá dívka byla nalezena v pražském obchodním centru a je v pořádku. Z důvodu jejího nalezení odvoláváme pátrání a prosíme média o stažení fotografie.
Pražští policisté prosí veřejnost a média o pomoc při pátrání po dvanáctileté dívce, která mezi dvanáctou hodinou polední až půl třetí odpoledne odešla ze svého bydliště v Praze 9 a dosud se ji nepodařilo vypátrat. Z důvodu nemoci dnes nebyla ve škole a v průběhu dne odeslala svým kamarádkám zprávu, která vzbuzuje dojem, že se s nimi loučí. Od odchodu z domova až doposud o sobě dívka nedala nikomu vědět a nikdo neví, kde by se mohla nacházet.
Popis: Dívka je přibližně 165 cm vysoké štíhlé postavy. Má plavé, vlnité a dlouhé vlasy. V současné chvíli je s největší pravděpodobností oblečena do černé mikiny značky Imagine Dragons (v předu pod levým ramenem má nápis Imagine Dragons, vzadu přes záda barevné logo města s drakem a nad ním nápis Imagine Dragons). Dále by měla být oblečena do černých kalhot s kapsami a černých bot značky Vans.
Jakékoliv informace k pohybu dívky či místu, kde by se mohla nacházet prosím oznamte na linku 158. Děkujeme
mjr. Eva Kropáčová
29.9.2025