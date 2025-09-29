Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po pohřešované - Aktualizace

Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání po pohřešované. Dvanáctiletá dívka byla nalezena v pražském obchodním centru a je v pořádku. Z důvodu jejího nalezení odvoláváme pátrání a prosíme média o stažení fotografie. 

Pražští policisté prosí veřejnost a média o pomoc při pátrání po dvanáctileté dívce, která mezi dvanáctou hodinou polední až půl třetí odpoledne odešla ze svého bydliště v Praze 9 a dosud se ji nepodařilo vypátrat. Z důvodu nemoci dnes nebyla ve škole a v průběhu dne odeslala svým kamarádkám zprávu, která vzbuzuje dojem, že se s nimi loučí. Od odchodu z domova až doposud o sobě dívka nedala nikomu vědět a nikdo neví, kde by se mohla nacházet.

Popis: Dívka je přibližně 165 cm vysoké štíhlé postavy. Má plavé, vlnité a dlouhé vlasy. V současné chvíli je s největší pravděpodobností oblečena do černé mikiny značky Imagine Dragons (v předu pod levým ramenem má nápis Imagine Dragons, vzadu přes záda barevné logo města s drakem a nad ním nápis Imagine Dragons). Dále by měla být oblečena do černých kalhot s kapsami a černých bot značky Vans.

Jakékoliv informace k pohybu dívky či místu, kde by se mohla nacházet prosím oznamte na linku 158. Děkujeme

mjr. Eva Kropáčová

29.9.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 