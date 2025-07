Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po pohřešované

Již celé odpoledne pátrají pražští policisté po seniorce, která se ztratila při návštěvě obchodního centra Flóra. Neviděli jste ji?

Pohřešovaná se v obchodním centru pohybovala společně s manželem, ten ji však na malou chvíli ztratil z očí a žena mezitím zmizela neznámo kam. Když ji nenašel, obrátil se na policii, a to kolem 14 hodiny. Prohlídkou centra ani nejbližšího okolí však policisté ženu nenašli. Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud jste pohřešovanou viděli nebo víte, kde se nachází, prosím kontaktujte linku 158. Bude-li to možné, poté, co kontaktujete policii, zůstaňte u ženy až do jejich příjezdu. Žena se špatně orientuje v prostoru i čase. Není vyloučeno, že by mohla z Prahy odjet do místa svého trvalého bydliště v České Lípě.

V době odchodu měla na sobě hnědý svetr s nápisem NEW YORK, modrá kalhoty a zelené boty,

por. Mgr. Jan Rybanský - 22. červenec 2025

vytisknout e-mailem