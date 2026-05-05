Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po pohřešované

Neviděli jste pohřešovanou, která se nevrátila zpět z povolené vycházky do výchovného zařízení? Několik dní o sobě nepodala žádnou zprávu. 

Pohřešovaná byla naposledy viděna 2. května kolem třinácté hodiny při odchodu na dvouhodinovou vycházku z DDÚ Praha 4. Z té se však ve stanovenou dobu nevrátila a do současné doby o ní nikdo nic neví, ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Důvodem pohřešování může být tragická událost v rodině v nedávné době, z tohoto důvodu panuje obava, že by si mohla ublížit. Pohřešovaná má vztah k Neratovicím, kde má rodinu a kamarády.

Anežka má hubenou, kolem 160 cm vysokou postavu, středně dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. Měla by mít na sobě černou mikinu, černé kraťasy, béžovou kabelku a bílé tenisky.

Kriminalistům se doposud nepodařilo dívku nalézt, proto se touto cestou obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud o dívce víte, prosím kontaktujte linku 158

por. Mgr. Jan Rybanský
5. květen 2026

