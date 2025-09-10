Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po pacientovi

Pátráme po muži, který odešel z léčebny a může být nebezpečný. 

Pražští policisté pátrají po šestadvacetiletém muži, který se nevrátil po povolené vycházce zpět do psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde je hospitalizovaný. Pohřešovaný muž pravidelně užívá léky a v případě, že se tak neděje, může být dle sdělení lékařů nebezpečný. Není vyloučeno, že by mohl bezdůvodně napadat lidi, a to především ženy. Muž má soudem omezenou svéprávnost a v současné chvíli se může pohybovat na území celé naší republiky. 

Popis: Muž je 185 cm vysoké podsadité postavy, má krátké hnědé vlasy. V době vycházky měl na sobě krátké béžové kalhoty, hnědé tričko, černé pantofle, černé ponožky. S sebou by měl mít plážovou tašku béžové barvy a v ní deku.

V případě, že máte informace, kde by se mohl muž nacházet, okamžitě vše oznamte na linku 158. Děkujeme

mjr. Eva Kropáčová
10.9.2025

