Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po pacientovi
Pátráme po muži, který odešel z léčebny a může být nebezpečný.
Pražští policisté pátrají po šestadvacetiletém muži, který se nevrátil po povolené vycházce zpět do psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde je hospitalizovaný. Pohřešovaný muž pravidelně užívá léky a v případě, že se tak neděje, může být dle sdělení lékařů nebezpečný. Není vyloučeno, že by mohl bezdůvodně napadat lidi, a to především ženy. Muž má soudem omezenou svéprávnost a v současné chvíli se může pohybovat na území celé naší republiky.
Popis: Muž je 185 cm vysoké podsadité postavy, má krátké hnědé vlasy. V době vycházky měl na sobě krátké béžové kalhoty, hnědé tričko, černé pantofle, černé ponožky. S sebou by měl mít plážovou tašku béžové barvy a v ní deku.
V případě, že máte informace, kde by se mohl muž nacházet, okamžitě vše oznamte na linku 158. Děkujeme
mjr. Eva Kropáčová
10.9.2025