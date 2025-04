Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po pacientovi

Písek – Dnes ráno odešel z nemocnice a nedal o sobě rodině žádnou zprávu.

Dnes dopoledne odešel z písecké nemocnice pacient, který měl být převážen do jiného zařízení. Z nemocničního areálu odešel krátce před devátou hodinou. Na sobě měl šedou mikinu, bílé pantofle, na zádech batoh a na ruce nemocniční náramek. S sebou by měl mít také igelitové tašky. Oproti zveřejněné fotografii má pohřešovaný nyní prošedivělé vlasy a kratší plnovous. Muž by mohl být zmatený.

Písečtí kriminalisté po muži vyhlásili pátrání. Zatím jsme prověřili místa v Písku a v okolí Milevska, ke kterým má pohřešovaný vztah, ale nemáme o pohybu muže zatím žádné informace. Obracíme se proto s žádostí o pomoc také sdělovací prostředky a veřejnost. Neviděli jste tohoto muže? Pokud máte jakékoli informace, volejte linku 158.

Na následujícím odkaze naleznete fotografii a další informace. (Pokud je odkaz neaktivní, osoba je již vypátrána.)

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

29. dubna 2025

