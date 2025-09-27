Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po nebezpečném muži
Kriminalisté pátrají po čtyřicetiletém muži, který utekl ze zdravotnického zařízení, kde má soudem nařízenou ochrannou léčbu.
Hledaný muž utekl dnes, po jedné hodině odpolední , ze zdravotnického zařízení v Bohnicích, kde se léčí s závislostí na omamných a psychotropních látkách. Z nemocnice utekl skokem z okna z 1 patra a utekl neznámo kam. Pacient může být velmi nebezpečný svému okolí jelikož je paranoidní, může slyšet hlasy a má narušený kontakt s realitou. V loňském roce byl tento muž odsouzen za trestný čin nebezpečné vyhrožování s nožem.
Jedná se o 160 centimetrů vysokého muže snědé pleti, hubené postavy, který byl oblečen do tmavých kalhot, světle modré košile, tmavě modré bundy a červené, znečištěné kšiltovky. Jelikož je ve velmi špatném psychickém stavu a může být nebezpečný svému okolí, nepokoušejte se ho v žádném případě zadržet sami. Pokud jste hledaného kdekoliv viděli, volejte prosím ihned linku 158.
por. Richard Hrdina
27. září 2025