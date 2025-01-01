Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátrání po muži ze Vsetína
Dvaapadesátiletý muž je již dva týdny nezvěstný.
Vsetínští policisté v polovině listopadu přijali oznámení o dvaapadesátiletém muži, který v neděli 9. 11. odpoledne odešel z místa trvalého bydliště a od té doby o sobě nedal žádnou zprávu. Od vyhlášení pátrání se muže nepodařilo nalézt ani nijak kontaktovat. O spolupráci proto žádáme i širokou veřejnost.
Při odchodu z místa trvalého bydliště ve Vsetíně měl mít na sobě oblečenou černou bundu s bílým nápisem či znakem na límci, černou zimní čepici, riflové kalhoty a bílo modré tenisky. Pohřešovaný muž je asi 170 cm vysoký a má dlouhé šedé vlasy.
Jakékoliv informace přijmeme na kterékoliv policejní služebně či prostřednictvím linky 158.
24. listopadu 2025, nprap. Petr Jaroš