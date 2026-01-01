Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátrání po muži z Kroměříže
Prosíme veřejnost o pomoc při pátrání po šestapadesátiletém muži.
Aktuálně pátráme po šestapadesátiletém muži, střední postavy, který byl naposledy spatřen včera v dopoledních hodinách v Kroměříži.
Na sobě by měl mít krátké kalhoty a tričko bez bližšího popisu, může vykazovat známky dezorientace.
Pokud jste muže viděli, kontaktujte linku 158.
Pátrání po osobách - Policie České republiky
21. července 2026, mjr. Šárka Trnková