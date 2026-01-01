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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrání po muži z Kroměříže

Prosíme veřejnost o pomoc při pátrání po šestapadesátiletém muži. 

Aktuálně pátráme po šestapadesátiletém muži, střední postavy, který byl naposledy spatřen včera v dopoledních hodinách v Kroměříži.

Na sobě by měl mít krátké kalhoty a tričko bez bližšího popisu, může vykazovat známky dezorientace.

Pokud jste muže viděli, kontaktujte linku 158.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

 

21. července 2026, mjr. Šárka Trnková

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