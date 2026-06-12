Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po muži s tuberkulózou
Policisté pátrají po pětatřicetiletém muži, u kterého je podezření na nákazu tuberkulózou.
Pohřešovaný muž byl v úterý vyšetřen v nemocnici na Vinohradech poté, co v opilosti spadl z kola. V rámci vyšetření u něho lékaři zjistili podezření, že je nakažen tuberkulózou, ale muž na ukončení a výsledky nečekal a odešel z nemocnice neznámo kam.
Kriminalisté šetřením zjistili, že se jedná o muže bez domova, který požívá alkoholické nápoje a převážně jezdí na kole po celé Praze. Často navštěvuje denní centra a ubytovací zařízení pro sociálně slabé, kde využívá jejich služeb. V době odchodu byl oblečen do červeného trička a na zádech měl batoh.
Pokud jste kdekoliv tohoto muže viděli, nebo víte, kde se zdržuje, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
12. června 2026