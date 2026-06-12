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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po muži s tuberkulózou

Policisté pátrají po pětatřicetiletém muži, u kterého je podezření na nákazu tuberkulózou. 

Pohřešovaný muž byl v úterý vyšetřen v nemocnici na Vinohradech poté, co v opilosti spadl z kola. V rámci vyšetření u něho lékaři zjistili podezření, že je nakažen tuberkulózou, ale muž na ukončení a výsledky nečekal a odešel z nemocnice neznámo kam. 

Kriminalisté šetřením zjistili, že se jedná o muže bez domova, který požívá alkoholické nápoje a převážně jezdí na kole po celé Praze. Často navštěvuje denní centra a ubytovací zařízení pro sociálně slabé, kde využívá jejich služeb. V době odchodu byl oblečen do červeného trička a na zádech měl batoh. 

Pokud jste kdekoliv tohoto muže viděli, nebo víte, kde se zdržuje, volejte prosím linku 158. 

por. Richard Hrdina
12. června 2026

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