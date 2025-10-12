Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po muži na fotografii

Policie pátrá po muži, který by mohl pomoci objasnit nález peněženky v litoměřické nemocnici. 

Dne 27. listopadu 2025 v časovém rozmezí od 10:30 hodin do 14:08 hodin, byla ve vnitřních prostorách Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Litoměřice, na adrese Žitenická 2084, v chodbě spojující vestibul s kantýnou tzv. žlutou uličkou (rentgeny), nalezena na sedadle lavice neznámou osobou peněženka značky Bugatti, kdy tato osoba si peněženku ponechala.

V peněžence se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost v odhadované výši 21.000,- Kč, čímž poškozenému vznikla celková škoda přibližně 23.000,- Kč.

Policie nyní pracuje na objasnění celé události. Z tohoto důvodu žádá veřejnost o pomoc při ztotožnění muže na fotografii, který by mohl přispět svým vysvětlením či informacemi k dalšímu vyšetřování.

Pokud někdo z vás má informace o pobytu osoby či o jejím výskytu, tak veškeré poznatky policie přivítá na lince 158. Za spolupráci děkujeme.

10. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Osoba neznámé totožnosti

Osoba neznámé totožnosti 

