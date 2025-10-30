Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po muži - aktualizace
Hledáme muže, který včera odešel z domu a je podezření, že by si mohl sáhnout na život.
Aktualizace: Odvoláváme pátrání! Hledaný se před chvílí vrátil zpátky domů a je v pořádku. Děkujem všem, kteří pátrání věnovali pozornost!
Pohřešovaný odešel ve středu večer z místa trvalého bydliště v Praze 9 po partnerských neshodách. Z jeho jednání před odchodem z domu lze mít důvodnou obavu, že by si mohl chtít sáhnout na život, protože se rozloučil se svou rodinou a jeho chování před odchodem bylo velice nestandardní. Pohřešovaný z domu odešel v běžeckém oblečení a všechny své osobní věci zanechal doma. Muž je vytrvalostní běžec, který zvládá uběhnout velké vzdálenosti (až 100 kilometrů) a rád se pohybuje prostřednictvím běhu. Provedeným šetřením se bohužel nepodařilo zjistit, kde by se mohl nacházet. Všechna pravděpodobná místa jeho výskytu byla prověřena, byla provedena i pátrací akce za účasti vrtulníku, několika desítek policistů a byl nasazen i služební pes. Bohužel bez výsledku.
Naposledy byl oblečený do černé mikiny s kapucí, tmavě modrých běžeckých kalhot a šedých sportovních bot. S sebou má pouze hodinky značky Garmin Enduro 3 a čelovou svítilnu
Jestli ho někdo viděl nebo ví, kde je, ať se ozve na linku 158.
mjr. Jan Daněk
30. 10. 2025