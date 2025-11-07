Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po mladé dívce - Aktualizace
Pražští kriminalisté pátrají po třináctileté dívce, která se nevrátila ze školy domů.
Aktualizace
Pohřešovaná dívka byla ve večerních hodinách nalezena a je v pořádku. Děkujeme všem za pomoc s pátráním.
por. Richard Hrdina
Pohřešovaná dívka byla naposledy viděna včera, kolem osmé hodiny ranní, kdy odešla z místa svého bydliště do školy. Po vyučování měla jít ke své kamarádce, kam však nedorazila a od té doby ji nikdo neviděl. Dnes již do školy nepřišla a její rodina a blízcí o ni mají velký strach. V minulosti nebyla nikdy pohřešována a netrpí žádnou nemocí. Naposledy se pohybovala v okolí metra Bořislavka v Praze 6.
Popis pohřešované: 12-15 let, výška 157 - 160 centimetrů, střední postavy, středně dlouhé hnědé vlasy a modré oči s dioptrickými brýlemi. V době odchodu byla oblečena do černé bundy, černých kalhot, černé mikiny, bílého trička a na nohou měla černé boty značky Nike.
Pokud jste tuto dívku kdekoliv viděli, volejte prosím ihned linku 158.
7. listopadu 2025