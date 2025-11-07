Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po mladé dívce - Aktualizace

Pražští kriminalisté pátrají po třináctileté dívce, která se nevrátila ze školy domů. 

Aktualizace
Pohřešovaná dívka byla ve večerních hodinách nalezena a je v pořádku. Děkujeme všem za pomoc s pátráním. 
por. Richard Hrdina

Pohřešovaná dívka byla naposledy viděna včera, kolem osmé hodiny ranní, kdy odešla z místa svého bydliště do školy. Po vyučování měla jít ke své kamarádce, kam však nedorazila a od té doby ji nikdo neviděl. Dnes již do školy nepřišla a její rodina a blízcí o ni mají velký strach. V minulosti nebyla nikdy pohřešována a netrpí žádnou nemocí. Naposledy se pohybovala v okolí metra Bořislavka v Praze 6. 

Popis pohřešované: 12-15 let, výška 157 - 160 centimetrů, střední postavy, středně dlouhé hnědé vlasy a modré oči s dioptrickými brýlemi. V době odchodu byla oblečena do černé bundy, černých kalhot, černé mikiny, bílého trička a na nohou měla černé boty značky Nike. 

Pokud jste tuto dívku kdekoliv viděli, volejte prosím ihned linku 158. 

por. Richard Hrdina
7. listopadu 2025

