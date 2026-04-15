Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po mladé dívce

Kriminalisté pátrají po šestnáctileté dívce, která utekla z diagnostického ústavu v Praze 4 a v minulosti se pokusila spáchat sebevraždu. 

Pohřešovaná byla naposledy viděna dnes kolem jedné hodiny odpolední, kdy odešla z DÚM v Praze 4, kde je umístěna na základě usnesení soudu. Jelikož se v minulosti dopouštěla sebepoškozování, je zde důvodná obava o její život. Dívka je přibližně 160 centimetrů vysoká, hubené postavy, má černé dlouhé vlasy a modré oči. V době odchodu byla oblečena do červeného tílka, sytě modrého svetru, šedých kalhot, černobílé bundy a na nohou měla černobílé boty značky Nike. 

Pokud jste tuto dívku kdekoliv viděli, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejímu nalezení, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
15. dubna 2026

