Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po mladé dívce
Kriminalisté pátrají po šestnáctileté dívce, která utekla z diagnostického ústavu v Praze 4 a v minulosti se pokusila spáchat sebevraždu.
Pohřešovaná byla naposledy viděna dnes kolem jedné hodiny odpolední, kdy odešla z DÚM v Praze 4, kde je umístěna na základě usnesení soudu. Jelikož se v minulosti dopouštěla sebepoškozování, je zde důvodná obava o její život. Dívka je přibližně 160 centimetrů vysoká, hubené postavy, má černé dlouhé vlasy a modré oči. V době odchodu byla oblečena do červeného tílka, sytě modrého svetru, šedých kalhot, černobílé bundy a na nohou měla černobílé boty značky Nike.
Pokud jste tuto dívku kdekoliv viděli, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejímu nalezení, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
15. dubna 2026