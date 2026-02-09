Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po mladé dívce
Policisté pátrají po šestnáctileté dívce, která se v minulosti několikrát pokusila spáchat sebevraždu.
Pohřešovaná mladá dívka byla naposledy viděna včera večer, kdy byla na návštěvě u své rodiny v ulici Myslivecká v pražských Ďáblicích. Večer šla spát, ale ráno již ve svém pokoji nebyla. Její rodina má o ni velký strach, jelikož se v minulosti několikrát pokusila spáchat sebevraždu. Její mobilní telefon je nedostupný a poslední poznatek k jejímu pohybu je z dnešní noci, kdy platila platební kartou v marketu v Praze 2. Vzhledem k tomu, že se kriminalistům do současné chvíli nepodařilo pohřešovanou vypátrat a je zde důvodná obava o její život, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Mladá dívka by měla mít na sobě velmi chlupatou krátkou hnědou bundu, černé boty a černo růžovou kabelku.
Pokud jste tuto dívku kdekoliv viděli, nebo máte jakékoliv informace o jejím pohybu, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
9. února 2026