Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po hledaném muži
Policisté vyšetřují ranní požár v ulici U Plynárny, kde bylo nalezené ohořelé ženské tělo a v souvislosti s tímto případem pátrají po podezřelém muži.
Dnes v ranních hodinách zasahovali pražští policisté u požáru squatu v ulici U Plynárny v pražské Michli, kde bylo po dohašení nalezeno ohořelé lidské tělo. V průběhu šetření kriminalisté zjistili, že se jedná o ženu, a jelikož nebylo možné vyloučit, že se na její smrti podílela jiná osoba, tak si celý případ převzali detektivové z 1. oddělení kraje. V souvislosti s tímto případem detektivové pátrají po podezřelém šestačtyřicetiletém muži a žádají širokou veřejnost o pomoc. Jedná se o muže bez stálého bydliště, který má bohatou trestní minulost. Pokud jste ho kdekoliv viděli nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím okamžitě linku 158. V žádném případě se ho nesnažte zadržet sami.
por. Richard Hrdina
26. března 2026