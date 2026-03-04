Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po dvou dětech - Aktualizace
Kriminalisté pátrají po chlapci (12) a dívce (13), kteří mají sebevražedné sklony a léčí se na psychiatrii.
Aktualizace:
Oba pohřešovaní se vrátili sami do nemocnice a jsou v pořádku. Děkujeme všem za pomoc s pátráním.
4. března 2026
Pohřešovaní utekli dnes, krátce po půl druhé hodině odpolední, z dětského hřiště v ulici Vídeňská v Praze 4, kde byli na vycházce. Oba jsou hospitalizováni na psychiatrii, jelikož měli v minulosti sebevražedné sklony, a proto je zde důvodná obava o jejich život. Nemají u sebe žádné finanční prostředky ani mobilní telefony a jelikož se je do současné doby policistům nepodařilo vypátrat, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Mohou se pohybovat po celém území hlavního města, ale není vyloučeno, že se pokusí odcestovat mimo město.
Chlapec je 147 centimetrů vysoký, hubené postavy (37 kg), má tmavé, středně dlouhé vlasy a v době útěku byl oblečen do červené bundy a riflí.
Dívka je vysoká 163 centimetrů, váží 52 kg, má tmavě hnědé dlouhé vlasy a na sobě by měla mít černou bundu s kožíškem. Na hřbetech rukou má škrábance, které jsou přetřené zelenou desinfekcí.
Pokud jste je kdekoliv viděli, nebo máte jakékoliv informace o jejich pohybu, volejte prosím ihned linku 158.
por. Richard Hrdina
4. března 2026