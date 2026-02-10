Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po dvanáctileté dívce - Nalezena

Pražští policisté pátrají po mladé dívce, která odešla z domu a je zde důvodná obava o její život. 

Aktualizace
Pohřešovaná dívka byla nalezena a je v pořádku. Děkujeme všem za pomoc s pátráním. 

Pohřešovaná byla naposledy viděna dnes, kolem čtvrté hodiny odpolední, v místě svého bydliště v ulici Střekovská v Praze 8. Doma nechala svůj telefon a dle zjištěných poznatků je zde důvodná obava, že by mohla chtít spáchat sebevraždu. Dívka by na sobě měla mít černo červený svetr a přes něj hnědou mikinu. V současné chvíli probíhá rozsáhlá pátrací akce v oblasti bydliště a Ďáblického háje, kde po dívce pátrá několik desítek policistů, kriminalistů, psovod a policejní vrtulník s termovizí. 

Pokud jste jí prosím kdekoliv viděli, nebo máte jakékoliv informace, kde by mohla být, volejte prosím okamžitě linku 158. 

por. Richard Hrdina
10. února 2026

