Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po dvanáctileté dívce - Nalezena
Pražští policisté pátrají po mladé dívce, která odešla z domu a je zde důvodná obava o její život.
Aktualizace
Pohřešovaná dívka byla nalezena a je v pořádku. Děkujeme všem za pomoc s pátráním.
Pohřešovaná byla naposledy viděna dnes, kolem čtvrté hodiny odpolední, v místě svého bydliště v ulici Střekovská v Praze 8. Doma nechala svůj telefon a dle zjištěných poznatků je zde důvodná obava, že by mohla chtít spáchat sebevraždu. Dívka by na sobě měla mít černo červený svetr a přes něj hnědou mikinu. V současné chvíli probíhá rozsáhlá pátrací akce v oblasti bydliště a Ďáblického háje, kde po dívce pátrá několik desítek policistů, kriminalistů, psovod a policejní vrtulník s termovizí.
Pokud jste jí prosím kdekoliv viděli, nebo máte jakékoliv informace, kde by mohla být, volejte prosím okamžitě linku 158.
por. Richard Hrdina
10. února 2026