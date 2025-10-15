Policie České republiky  

hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po dívce

Již několik měsíců se nedaří najít šestnáctiletou dívku. 

Pohřešovaná dívka byla na základě soudního rozhodnutí umístěna do diagnostického ústavu, odkud utekla v lednu tohoto roku. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Má blízký vztah k městu Frýdek-Místek, kde žije její rodina. Od útěku se nepodařilo zjistit žádné nové informace o jejím pohybu či pobytu. Existuje proto důvodná obava, že se mohla stát obětí protiprávního jednání.

Pokud máte jakékoliv informace o pohřešované dívce, neprodleně kontaktujte policii na lince 158.

mjr. Jan Daněk
15. 10. 2025

