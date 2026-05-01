Pátrání po dětech - AKTUALIZACE
Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po dětech, které společně utekly z dětského diagnostického ústavu v Praze 4.
V průběhu včerejšího večera se podařilo vypátrat jednu čtrnáctiletou dívku a třináctiletého chlapce. Prosíme média o stažení fotografií a ukončení pátrání! Oba jsou v pořádku a každý byl nalezen na jiném místě.
V současné chvíli stále pokračuje pátrání po Miroslavě Magdaléně Čániové a Kevinu Dunkovi. V případě, že máte informace, kde by se mohli nacházet, prosím informace předejte na linku 158. S největší pravděpodobností již nejsou společně a každý se pohybuje sám.
Miroslava Magdaléna Čániová – Dívka je přibližně 164 cm vysoké, štíhlé postavy a má hnědé dlouhé vlasy. Na sobě by měla mít bílý svetřík s krátkým rukávem, strečové kraťasy šedé barvy, bílé tenisky.
Kevin Dunka – Chlapec je střední postavy a krátce střižené vlasy černé barvy. Na sobě by měl mít černou teplákovou soupravu Nike se zlatými proužky.
mjr. Eva Kropáčová
2.5.2026
Dvě dívky spolu se dvěma chlapci včera 30. dubna 2026 okolo sedmnácté hodiny odpolední utekli ze zahrady areálu dětského diagnostického ústavu. Jedná se o čtrnáctiletou Miroslavu Magdalénu Čániovou, čtrnáctiletou Vanesu , třináctiletého Mitko a dvanáctiletého Kevina Dunku.
I přestože policisté do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se mohly děti pohybovat, bohužel se je nepodařilo vypátrat. V současné chvíli se mohou stále pohybovat společně na území hlavního města, nicméně nelze vyloučit, že již odcestovali do jiného kraje a třeba se i rozdělili.
Jakékoliv informace k těmto dětem a místu, kde by se mohly nacházet, prosím předejte na linku 158.
mjr. Eva Kropáčová
1.5.2026