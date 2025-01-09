Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po čtrnáctileté dívce
Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované dívce.
V neděli 4. ledna v odpoledních hodinách odešla čtrnáctiletá dívka ze společného opékání buřtů v ulici U Michelského lesa v Praze 4, na kterém byla s vychovatelem a dalšími chovanci z DDÚ, kde je v současné době umístěna. Z místa odešla s další klientkou, která se však na rozdíl od pohřešované dívky, sama již do výchovného ústavu vrátila. Policisté do současné chvíle propátrali desítky míst, kde by se mohla nacházet, nicméně se ji stále nepodařilo vypátrat. Podle dosud zjištěných informací má úzký vztah k Neratovicím a Litoměřicím, kde má přátele a rodinu. Kriminalisté však nevylučují, že se může nacházet i na zcela jiném místě, jelikož byla při jednom z útěků vypátrána až Ostravě. Vzhledem k tomu, že dívka v minulosti opakovaně užívala nadměrné množství alkoholu a při posledním útěku byla nalezena ve velmi špatném zdravotním stavu, existuje důvodná obava o její život a zdraví. Z tohoto důvodu prosíme veřejnost o pomoc při jejím nalezení.
Popis: Dívka je 165 cm vysoké hubené postavy, má středně dlouhé melírované vlasy a hnědé oči.
V případě, že máte informace, kde se dívka nachází, ozvěte se na linku 158. Děkujeme za pomoc při pátrání.
mjr. Eva Kropáčová
9.1.2025