Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátrání po chlapci z Halenkovic
Pátráme po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic
Dnešního rána odjel do Zlína školy, do které již dvanáctiletý chlapec z Halenkovic nedorazil.
Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Hoch měří 140 – 150 cm, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Jakékoliv informace přijmeme na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158.
11. prosince 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková