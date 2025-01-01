Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrání po chlapci z Halenkovic

Pátráme po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic 

Dnešního rána odjel do Zlína školy, do které již dvanáctiletý chlapec z Halenkovic nedorazil.

Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Hoch měří 140 – 150 cm, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Jakékoliv informace přijmeme na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158.

11. prosince 2025, mjr. Mgr. Bc.  Šárka Trnková

