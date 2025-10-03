Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání

Pátráme po ženě, na kterou je vydán souhlas se zadržením. 

Policisté i kriminalisté pátrají od včerejšího dne po ženě v souvislosti s incidentem v rodině ve společném obydlí v Bernarticích na Písecku. Žena by se mohla chovat agresivně vůči sobě i okolí, státní zástupce vydal na ženu předchozí souhlas se zadržení. Pokud máte k této ženě jakékoli informace, volejte linku 158.

Na následujícím odkaze je fotografie a další informace o ženě v pátrání. (Pokud je odkaz neaktivní, osoba je vypátrána.)

Žena by měla mít oblečenou modrou šusťákovou bundu, černou vestu, černobílé pruhované triko s dlouhým rukávem, černobílé legíny s motivem kytek a černé zimní boty. Oproti fotografii má prošedivělé vlasy a působí zanedbaným dojmem.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

3. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 