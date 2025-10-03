Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání
Pátráme po ženě, na kterou je vydán souhlas se zadržením.
Policisté i kriminalisté pátrají od včerejšího dne po ženě v souvislosti s incidentem v rodině ve společném obydlí v Bernarticích na Písecku. Žena by se mohla chovat agresivně vůči sobě i okolí, státní zástupce vydal na ženu předchozí souhlas se zadržení. Pokud máte k této ženě jakékoli informace, volejte linku 158.
Na následujícím odkaze je fotografie a další informace o ženě v pátrání. (Pokud je odkaz neaktivní, osoba je vypátrána.)
Žena by měla mít oblečenou modrou šusťákovou bundu, černou vestu, černobílé pruhované triko s dlouhým rukávem, černobílé legíny s motivem kytek a černé zimní boty. Oproti fotografii má prošedivělé vlasy a působí zanedbaným dojmem.
Děkujeme za pomoc.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
3. října 2025