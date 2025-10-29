Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání
Matce se naposledy ozvala před více než měsícem.
Na milevské policisty se v pondělí 27. října obrátila matka již dospělé dcery, která je však dlouho nekontaktní a rodina o ni má strach. Pohřešovaná žena je v pokročilém stádiu těhotenství, s rodinou se naposledy viděla v červnu a poslední telefonní kontakt proběhl před více než měsícem. Od té doby je nekontaktní. Případ si převzali písečtí kriminalisté. Žena by se měla pohybovat na Příbramsku, pravděpodobně v komunitě drogově závislých.
Na následující odkaze naleznete fotografii a další informace k pohřešované. (Pokud je odkaz neaktivní, osoba je již vypátrána.)
Obracíme se s žádostí o pomoc také na veřejnost i sdělovací prostředky, máte-li k pohřešované jakékoli informace, volejte linku 158 či přímo píseckým pátračům na linku 974 235 440(336).
Děkujeme za pomoc.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
29. října 2025