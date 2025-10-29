Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání

Matce se naposledy ozvala před více než měsícem. 

Na milevské policisty se v pondělí 27. října obrátila matka již dospělé dcery, která je však dlouho nekontaktní a rodina o ni má strach. Pohřešovaná žena je v pokročilém stádiu těhotenství, s rodinou se naposledy viděla v červnu a poslední telefonní kontakt proběhl před více než měsícem. Od té doby je nekontaktní. Případ si převzali písečtí kriminalisté. Žena by se měla pohybovat na Příbramsku, pravděpodobně v komunitě drogově závislých.

Na následující odkaze naleznete fotografii a další informace k pohřešované. (Pokud je odkaz neaktivní, osoba je již vypátrána.)

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Obracíme se s žádostí o pomoc také na veřejnost i sdělovací prostředky, máte-li k pohřešované jakékoli informace, volejte linku 158 či přímo píseckým pátračům na linku 974 235 440(336).

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

29. října 2025

