Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátráme v Bukovce na Pardubicku
Otec odešel v noci z domů, od té doby ho nikdo neviděl.
Pátrací akce probíhá při sobotním dopoledni v Bukovce na Pardubicku. Rodina pohřešuje otce (pokud je odkaz neaktivní, osoba byla nalezena), kterého naposledy viděla o půlnoci. Co by mohl mít na sobě nevíme, nicméně zřejmě odešel v černých pantoflích PUMA a mohl by u sebe mít hnědou koženou ledvinku.
Na místě po muži pátrají policisté vč. policejního vrtulníku i dobrovolní hasiči. Pokud byste měli jakékoliv informace k pohřešovanému, sdělte je policistům na místě něbo zavolejte na linku 158.
6. května 2026 (9:50)
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje