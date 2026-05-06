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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pátráme v Bukovce na Pardubicku

Otec odešel v noci z domů, od té doby ho nikdo neviděl. 

Pátrací akce probíhá při sobotním dopoledni v Bukovce na Pardubicku. Rodina pohřešuje otce (pokud je odkaz neaktivní, osoba byla nalezena), kterého naposledy viděla o půlnoci. Co by mohl mít na sobě nevíme, nicméně zřejmě odešel v černých pantoflích PUMA a mohl by u sebe mít hnědou koženou ledvinku.

Na místě po muži pátrají policisté vč. policejního vrtulníku i dobrovolní hasiči. Pokud byste měli jakékoliv informace k pohřešovanému, sdělte je policistům na místě něbo zavolejte na linku 158.

6. května 2026 (9:50)
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

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