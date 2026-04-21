Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po ženě, které se nechce do výkonu trestu

V pátrání je od roku 2018. 

Tepličtí policisté pátrají již od roku 2018 po hledané ženě, narozené v roce 1998. Na jmenovanou byly vydány tři příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost majetkového charakteru. Žena však do výkonu trestu nenastoupila a veškeré policejní šetření nevedlo k jejímu vypátrání. Je předpoklad, že se může pohybovat po celé České republice, a proto se obracíme na veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k hledané, budeme rádi za jejich předání na lince 158. Foto je z roku 2016.

Popis osoby: Zdánlivé stáří 30-35 let, výška 156 cm, silnější postavy, černé vlasy, hnědé oči. Většinou nosí tzv. olašské sukně.

Odkaz na pátrání:

Pátrání po osobách - Policie České republiky

21. dubna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 