Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátráme po ženě, které se nechce do výkonu trestu
V pátrání je od roku 2018.
Tepličtí policisté pátrají již od roku 2018 po hledané ženě, narozené v roce 1998. Na jmenovanou byly vydány tři příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost majetkového charakteru. Žena však do výkonu trestu nenastoupila a veškeré policejní šetření nevedlo k jejímu vypátrání. Je předpoklad, že se může pohybovat po celé České republice, a proto se obracíme na veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k hledané, budeme rádi za jejich předání na lince 158. Foto je z roku 2016.
Popis osoby: Zdánlivé stáří 30-35 let, výška 156 cm, silnější postavy, černé vlasy, hnědé oči. Většinou nosí tzv. olašské sukně.
21. dubna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí