Pátráme po ženě, které chtěli vzít kabelku

K pokusu krádeže došlo dnes v 6:30 hodin na vlakovém nádraží v Teplicích. 

Dnes 7. dubna 2026 v půl 7 ráno došlo k pokusu krádeže kabelky na Hlavním vlakovém nádraží v Teplicích. Na místo policisty přivolala pracovnice ostrahy, která podezřelého zadržela a následně předala policistům. Policisté nyní potřebují k věci vyslechnout poškozenou ženu, která odešla neznámo kam a případné svědky události. Dále bylo zjištěno, že zadržený muž spolu s dalším kumpánem mají na svědomí další majetkovou trestnou činnost z brzkých ranních hodin. Tímto bychom chtěli poděkovat veřejnosti, konkrétně muži, který jednoho z podezřelých zadržel u předešlé krádeže a předal ho policistům. Oba podezřelí jsou nyní zadrženi a jsou s nimi prováděny další úkony.

7. dubna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

