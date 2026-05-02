Pátráme po vězni (NALEZEN)

Pokud jste zaznamenali jeho pohyb nebo ho někde spatříte, kontaktujte policii. 

AKTUALIZACE:

Hledaný 21letý vězeň, který utekl 1. května 2026 z věznice Jiřice, je v moci kriminalistů! Kriminalisté z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje hledaného vypátrali a zadrželi dnes, tj. v neděli 3. května po 17. hodině, přímo v Olomouci.

Děkujeme veřejnosti a médiím za spolupráci!

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
3. května 2026

_________________________________________________________________________________________________________

Kriminalisté vyhlásili pátrání po 21letém vězni, který v pátek 1. května 2026 utekl přímo z prostor věznice Jiřice.

Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23190501260108  (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud jste hledaného někde viděli nebo uvidíte, kontaktujte neprodleně policisty na tísňové lince 158.


por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeský kraj
2. května 2026

