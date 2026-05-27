Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězni, který opustil pracoviště
Pokud ho uvidíte, kontaktujte policisty na lince 158.
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 29letém vězni, který dnešního dne, tj. 27. května 2026, svévolně opustil pracoviště poblíž věznice Jiřice. Naposledy byl viděn krátce po 13. hodině.
Bližší informace k hledanému muži naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16150527260108 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud vězně uvidíte nebo jste zaznamenali kdekoliv jeho pohyb, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
27. května 2026