Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězni i po vozidle, do kterého sedl
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 38letém vězni, který dnes, tj. v pondělí 20. dubna 2026, odešel z volného pracoviště. Jednalo se o firmu sídlící v Poděbradské ulici v obci Jirny. Poté sedl do vozidla jako spolujezdec a odjel neznámo kam.
Bližší informace k hledanému muži i vozidlu naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=15130420260115 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno)
Pokud máte jakékoliv informace k pohybu jak hledané osoby, tak i vozidla, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
20. dubna 2026