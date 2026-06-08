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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po vězni

Pokud máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince 158. 

Kriminalisté vyhlásili pátrání po 35letém vězni, který již 4. června 2026 svévolně opustil nestřežené pracoviště v Rudné. 

Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23460604260116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud jste muže někde viděli nebo v případě, že máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.


por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
8. června 2026

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