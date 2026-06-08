Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězni
Pokud máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince 158.
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 35letém vězni, který již 4. června 2026 svévolně opustil nestřežené pracoviště v Rudné.
Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23460604260116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud jste muže někde viděli nebo v případě, že máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
8. června 2026