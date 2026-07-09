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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po vězni

Pokud máte k jeho pohybu jakékoliv informace, volejte policisty na lince 158. 

Kriminalisté vyhlásili pátrání po 33letém vězni, který dnešního dne, tj. 9. července 2026, před devátou hodinou ráno, svévolně opustil nestřežené pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Při útěku navíc odcizil osobní vozidlo Škoda Octavia, s nímž odjel neznámo kam.

Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9530709260108 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Bližší informace k odcizenému vozidlu naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-vozidla/Detail.aspx?id=1451486 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

V případě jakýchkoliv poznatků k jeho osobě a jeho pohybu nás kontaktujte na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
9. července 2026

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