Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězni
Pokud máte k jeho pohybu jakékoliv informace, volejte policisty na lince 158.
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 33letém vězni, který dnešního dne, tj. 9. července 2026, před devátou hodinou ráno, svévolně opustil nestřežené pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Při útěku navíc odcizil osobní vozidlo Škoda Octavia, s nímž odjel neznámo kam.
Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9530709260108 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Bližší informace k odcizenému vozidlu naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-vozidla/Detail.aspx?id=1451486 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě jakýchkoliv poznatků k jeho osobě a jeho pohybu nás kontaktujte na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
9. července 2026