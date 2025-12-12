Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězni
Pokud hledaného uvidíte nebo máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince 158.
Kriminalisté z Prahy venkov-západ pátrají po 52letém vězni, který odešel dnešního dne, tj. 12. prosince 2025, z nestřeženého pracoviště v Rudné. Odtud měl odejít okolo jedné hodiny ranní.
Bližší informace k hledanému muži naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=2211212250116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud muže uvidíte nebo jste ho někde spatřili, kontaktujte nás s jakýmikoliv poznatky na lince 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
12. prosince 2025