Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězeňkyni
Pokud hledanou uvidíte, kontaktujte policisty na lince 158.
Kriminalisté z Prahy venkov-západ pátrají po 38leté vězenkyni, která odešla dnešního dne, tj. 5. prosince 2025, z nestřeženého pracoviště v Nučicích. Odtud měla odejít okolo půl deváté ráno, avšak nemáme jedinou informaci, kterým směrem mohla odejít.
Bližší informace k hledané ženě naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9581205250116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud ženu uvidíte nebo jste ji někde spatřili, kontaktujte nás s jakýmikoliv poznatky na lince 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
5. prosince 2025