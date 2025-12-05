Policie České republiky  

Pátráme po vězeňkyni

Pokud hledanou uvidíte, kontaktujte policisty na lince 158. 

Kriminalisté z Prahy venkov-západ pátrají po 38leté vězenkyni, která odešla dnešního dne, tj. 5. prosince 2025, z nestřeženého pracoviště v Nučicích. Odtud měla odejít okolo půl deváté ráno, avšak nemáme jedinou informaci, kterým směrem mohla odejít. 

Bližší informace k hledané ženě naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9581205250116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud ženu uvidíte nebo jste ji někde spatřili, kontaktujte nás s jakýmikoliv poznatky na lince 158.

5. prosince 2025

