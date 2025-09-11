Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátráme po útočníkovi, který v Plzni napadl mladého muže
Plzeňští kriminalisté se od včerejšího dne intenzivně zabývají případem fyzického napadení 27letého muže ze strany dosud neznámého pachatele, ke kterému došlo 10. září 2025 kolem druhé hodiny ráno v ulici Raisova v plzeňské městské části Bory.
Podle dosud zjištěných skutečností měl poškozený muž přistihnout dosud neznámého muže vyšší postavy, oblečeného do tmavého oblečení, při vloupání do zaparkovaného firemního vozidla, se kterým měl poškozený pracovně odjet. Zloděj na mladého muže zaútočil nožem a způsobil mu bodnořezné poranění. Z místa následně utekl neznámo kam. Poškozenému odcizil batoh s osobními věcmi, který policisté později nalezli nedaleko vozidla.
Zraněný muž okamžitě kontaktoval linku 158. Jako první na místo dorazili policisté ze speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, kteří mu poskytli první pomoc. Muž byl v šoku, otřesený a měl vážně poraněnou nohu. Policisté proto použili škrtidlo takzvaný turniket a tlakový obvaz zvaný „izraelák“, aby zastavili krvácení. V poskytování první pomoci pokračovali až do příjezdu záchranářů.
Na místo dorazili také policisté z obvodních oddělení a samozřejmě kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň, kteří okamžitě začali po útočníkovi pátrat. Kriminalisté na místě pracovali několik hodin a k lepšímu propátrání okolí využili i drony SIT. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu krádeže a na případu nadále intenzivně pracují.
Zároveň se obrací na případné svědky, kteří mají k osobě pachatele nebo k případu jakékoliv informace, aby tyto sdělili na nejbližší služebnu policie nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
11. září 2025
